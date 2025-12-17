Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
237
268 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 570 m²
Découvrez la vie tropicale inégalée dans cette exquise villa de luxe de 4 chambres, 6 salles…
$1,81M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 5 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 556 m²
LAY22774 Cette villa de 5 chambres récemment terminée à Layan offre un espace intérieur et …
$2,51M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 2 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 345 m²
Tri Vananda est une communauté de bien-être et de résidence de référence dans le centre de P…
$1,68M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Phuket, Serene Villas offr…
$966,890
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 548 m²
Conception exquise. Vivez la vie tropicale redéfinie avec Anchan Burgundy, une collection ex…
$1,20M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Situé dans l'exclusivité Botanica Foresta (phase 10) de Thep Krasatti, Thalang, cette toute …
$1,49M
Laisser une demande
TekceTekce
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 358 m²
Sérénité de Mouana Cherng Talay est un domaine privé clos de 20 villas de luxe de plain-pied…
$859,599
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Surface 450 m²
Située dans la prestigieuse forêt de Botanica (phase 10) à Thep Krasatti, Thalang, cette élé…
$1,33M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 346 m²
Valeur Exceptionnelle: Brand New 4 Bedroom Villa in Foresta Estate, Pru JampaOffre au THB 41…
$1,28M
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1/1
Grande villa neuve avec piscine privée à vendre. La combinaison parfaite d'un grand espace d…
$235,627
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 532 m²
A seulement 10 minutes de la plage de Layan, cette villa est une villa de 3 chambres récemme…
$1,23M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 413 m²
Sérénité de Mouana Cherng Talay est un domaine privé clos de 20 villas de luxe de plain-pied…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 473 m²
Anchan Mountain Breeze est une villa exclusive située dans la localité sereine de Thep Krasa…
$1,02M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 381 m²
Découvrez Serene Villas, une prestigieuse collection de résidences de luxe située au cœur de…
$935,700
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 433 m²
Exquise vie tropicale dans l'un des domaines les plus prestigieux de Phuket Cette toute nouv…
$1,12M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 451 m²
Cette élégante villa de 4 chambres dans le développement d'Anchan Flora offre un mélange idé…
$1,19M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 2 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 2
Surface 106 m²
TAL6515 Villa moderne avec deux chambres et deux salles de bains. La superficie du terrain …
$190,406
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 325 m²
Tri Vananda est une communauté de bien-être et de résidence de référence dans le centre de P…
$1,96M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
Mali Villas est un développement résidentiel exclusif de seulement 7 villas de luxe dans un …
$869,889
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 1/1
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *Qui il convient :Un choix idéal pour ceux qui appr…
$574,625
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 2 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 345 m²
Tri Vananda est une communauté de bien-être et de résidence de référence dans le centre de P…
$1,68M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
Sol 1/1
Billets Phuket et retour en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Un choix idéal pour ceux qu…
$839,241
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Sol 1/2
Free Tickets to Phuket and Back!* Who is this for: Perfect for those seeking luxurious and …
$1,26M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 709 m²
Sol 1/1
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The ideal choice for those who st…
$1,44M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
TAL22614 Entrez dans un monde d'élégance discrète et de charme tropical avec cette magnifiq…
$536,311
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 404 m²
Nombre d'étages 1
Villa Type C: avec trois chambres + salle multifonctionnelle et quatre salles de bains. Il n…
$1,34M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 314 m²
Sol 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for discerning investors and fam…
$559,697
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 5 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 417 m²
Sol 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Perfect for those who value a luxuriou…
$918,476
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
CHE22638 Cette collection exclusive de villas privées de piscine offre un mélange unique d'…
$847,308
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 462 m²
Sol 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: For those who strive for a l…
$919,481
Laisser une demande

