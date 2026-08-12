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Condos à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
73
Rawai
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Si Sunthon
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Sakhu
3
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123 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Le zéro bang Tao est un investissement en copropriété à l'avant-garde situé dans la région d…
$377,558
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Condo 1 chambre dans Chalong, Thaïlande
Condo 1 chambre
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un nouveau complexe résidentiel géré par la marque hôtelière de renommée mondiale Wyndham of…
$78,942
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Condo 1 chambre dans Kamala, Thaïlande
Condo 1 chambre
Kamala, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Oceana Kamala est un condominium contemporain à Kamala, Phuket, reconnu pour sa conception h…
$172,610
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LDV InvestLDV Invest
Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Le Title Heritage Bang-Tao est un grand développement résidentiel sur la plage de Phuket, of…
$343,174
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
The AquaDeveloper:Boat Pattana Co., Ltd. (est. 2009, expérimenté Phuket développeur derrière…
$504,668
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Condo 1 chambre dans Si Sunthon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Si Sunthon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Arise Vibe Phuket – Thalang Résumé du projetArise Vibe est un projet de copropriété situé da…
$91,783
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Condo 2 chambres dans Kamala, Thaïlande
Condo 2 chambres
Kamala, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Les Residences de l'InterContinental Phuket Resort offrent un style de vie de luxe en bord d…
$797,979
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Le zéro bang Tao est un investissement en copropriété à l'avant-garde situé dans la région d…
$138,582
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Condo 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Condo 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$266,938
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Le Condominium d'ozone est un luxe moderne, un développement à basse altitude situé dans la …
$339,973
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Condo 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Le Title Heritage Bang-Tao est un grand développement résidentiel sur la plage de Phuket, of…
$643,322
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 58 m²
Le zéro bang Tao est un investissement en copropriété à l'avant-garde situé dans la région d…
$235,019
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Condo 1 chambre dans Kathu, Thaïlande
Condo 1 chambre
Kathu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's mo…
$83,345
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sudara est un condominium de luxe situé près de la plage de Bangtao, l'un des plus longs et …
$318,822
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Condo dans Kamala, Thaïlande
Condo
Kamala, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Oceana Kamala est un condominium contemporain à Kamala, Phuket, reconnu pour sa conception h…
$134,418
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Voici un résumé des principaux avantages du projet Artrio Bang-Tao basé sur la brochure: Art…
$131,343
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Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
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Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$253,190
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$218,176
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Condo 1 chambre dans Phuket, Thaïlande
Condo 1 chambre
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 2/3
Solution prête à vivre ou à investir! L'appartement est entièrement meublé et équipé avec de…
$118,700
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le Title Heritage Bang-Tao est un grand développement résidentiel sur la plage de Phuket, of…
$165,635
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Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$162,985
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Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Le zéro bang Tao est un investissement en copropriété à l'avant-garde situé dans la région d…
$358,738
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Condo 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 131 m²
Laguna Beachside est situé à Laguna Phuket et à quelques pas de la plage de Bangtao, Laguna …
$850,356
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Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Le nouveau complexe, situé sur la plage de Rawai, propose des appartements avec des terrasse…
$141,697
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Botanica Hythe is a premium vertical villa residential complex located in an exclusive area …
$525,093
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 4/7
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$134,894
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Canvas Cherngtalay est un nouveau développement de condominium de luxe au coeur de Cherngtal…
$303,787
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
SERENE est un développement résidentiel moderne à Phuket, axé sur le design scandinave minim…
$241,920
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Condo 2 chambres
Kamala, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 168 m²
L'Element by Anocha est un condominium de luxe situé à Kamala, Phuket. Le développement comp…
$981,831
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

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