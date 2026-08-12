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Condos Piscine à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
73
Rawai
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Si Sunthon
3
Sakhu
3
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14 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Phuket, Thaïlande
Condo 1 chambre
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 2/3
Solution prête à vivre ou à investir! L'appartement est entièrement meublé et équipé avec de…
$118,700
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Condo dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$432,601
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Condo 1 chambre dans Kathu, Thaïlande
Condo 1 chambre
Kathu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Nombre d'étages 8
Appartements de luxe au coeur de PhuketCe condominium, situé sur une superficie de 6 paradis…
$69,680
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Condo 3 chambres dans Wichit, Thaïlande
Condo 3 chambres
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
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Condo 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
Nombre d'étages 7
Boutique condominium en Bang TaoCe projet est situé dans l'un des endroits les plus populair…
$503,043
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Condo 2 chambres dans Wichit, Thaïlande
Condo 2 chambres
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
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Condo 1 chambre dans Wichit, Thaïlande
Condo 1 chambre
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
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Condo 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Condo 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Nombre d'étages 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$165,737
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Condo 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Condo 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Nombre d'étages 7
Modern Condo between Surin and Bang Tao The new project is located between the two most …
$230,453
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Condo 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 7
Boutique condominium en Bang TaoCe projet est situé dans l'un des endroits les plus populair…
$219,720
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 7
Boutique condominium en Bang TaoCe projet est situé dans l'un des endroits les plus populair…
$280,432
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nombre d'étages 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
$308,912
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Condo 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Condo 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 51 m²
Nombre d'étages 8
A new luxury project for Bang Tao from a reliable developer Modern luxurious 8-story con…
Prix ​​sur demande
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Condo 2 chambres dans Kathu, Thaïlande
Condo 2 chambres
Kathu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 34 m²
Nombre d'étages 8
Appartements de luxe au coeur de PhuketCe condominium, situé sur une superficie de 6 paradis…
$117,088
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

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