Condos à vendre en Rawai, Thaïlande

Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Babylon Sky Garden 2 est un nouveau complexe résidentiel à Phuket, situé dans la région de R…
$156,711
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Le nouveau complexe, situé sur la plage de Rawai, propose des appartements avec des terrasse…
$141,697
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Un complexe résidentiel moderne dans la prestigieuse région de Rawai, il combine parfaitemen…
$91,493
