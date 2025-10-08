Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Sakhu
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Sakhu, Thaïlande

Copropriété Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Condo 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², a…
$104,396
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sakhu, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller