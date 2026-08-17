Complexe résidentiel Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

Complexe résidentiel Premium 💎Parc Aura (Paje):
🏗Construction: début novembre 2026, achèvement des travaux - décembre 2029.
🏬Équipements dans le complexe: piscine, fitness & SPA, restaurants et cafés, coworking, mini-marché, aire de jeux, parking, cinéma, salon sur le toit.
💰Prix : à partir de 90 000 $.
💵Modalités de paiement:
1) Paiement à 100%: 5% de réduction
2) Lors du paiement par versements:
- 40 % d'acompte.
- 60% d'acompte (trimestriel).
*Paiement trimestriel sans intérêt pour la période de construction remboursement intégral - jusqu'en décembre 2029.