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Complexe résidentiel Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

Kusini, Tanzanie
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$90,000
depuis
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ID: 37950
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Tanzanie
  • État
    Zanzibar
  • Région
    Kusini

À propos du complexe

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Complexe résidentiel Premium 💎Parc Aura (Paje):
🏗Construction: début novembre 2026, achèvement des travaux - décembre 2029.
🏬Équipements dans le complexe: piscine, fitness & SPA, restaurants et cafés, coworking, mini-marché, aire de jeux, parking, cinéma, salon sur le toit.
💰Prix : à partir de 90 000 $.
💵Modalités de paiement:
1) Paiement à 100%: 5% de réduction
2) Lors du paiement par versements:
- 40 % d'acompte.
- 60% d'acompte (trimestriel).
*Paiement trimestriel sans intérêt pour la période de construction remboursement intégral - jusqu'en décembre 2029.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Localisation sur la carte

Kusini, Tanzanie
Éducation

Revue vidéo de complexe résidentiel Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

AURA PARK | Новый уровень недвижимости на Занзибаре

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Montant du prêt
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