Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 Appartement exclusif à Zanzibar - 100 mètres de l'océan

🗝️ Appartement unique d'un complexe résidentiel moderne.

🌊 À seulement 100 mètres de l'océan - 2 minutes à pied de la plage blanche-neige.

🏊 Accès direct à la piscine et zone verte.

📍 Description du site:

Lieu: Zanzibar, zone de resort

Étage: Premier étage

Planification: appartement lumineux avec terrasse

Caractéristiques: accès direct à la piscine commune, zone paysagée avec palmiers

Distance jusqu'à l'océan: seulement 100 m

Type de droit: pleine propriété (en franchise)

💰 Conditions d'achat:

Coût : à partir de 78 000 USD

Acompte : 40%

Installation: aucun intérêt avant avril 2027

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts

🌟 Avantages:

✔ Architecture moderne et design tropical

✔ Piscine, zones lounge, territoire vert

✔ Un développeur fiable avec une expérience internationale

✔ Zone protégée fermée

✔ Société de gestion sur place (location et service)

✔ Possibilité de mobilier et paquet prêt à l'emploi "clé en main"

🏝️ Avantages de l'emplacement:

A 2 minutes de l'océan Indien et de la plage de sable blanc

Zone avec infrastructure développée: cafés, restaurants, supermarchés

Destination touristique populaire - forte demande de location

Perspectives de croissance des prix: au début de la vente - le prix le plus rentable

📈 Pourquoi c'est rentable :

Rendement de location élevé (saison de récupération toute l'année)

Excellente option pour le repos personnel + investissement

Le prix est fixé en USD, sans référence à l'inflation

🤝 Ce que nous faisons pour vous :

Soutien total de la transaction

Vérification des documents et pureté juridique

Traductions, notaire, aide au permis de séjour

Sélection du mobilier, organisation de la location

Visite en ligne du site

⏳ Nombre d'appartements limité

📞 Appelez ou écrivez pour réserver un appartement dans des conditions exclusives.