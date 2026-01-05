  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Paje
  4. Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
;
28
Laisser une demande
ID: 33131
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Tanzanie
  • État
    Zanzibar
  • Région
    Kusini
  • Ville
    Paje

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌴 Appartement exclusif à Zanzibar - 100 mètres de l'océan

🗝️ Appartement unique d'un complexe résidentiel moderne.

🌊 À seulement 100 mètres de l'océan - 2 minutes à pied de la plage blanche-neige.

🏊 Accès direct à la piscine et zone verte.

📍 Description du site:

  • Lieu: Zanzibar, zone de resort

  • Étage: Premier étage

  • Planification: appartement lumineux avec terrasse

  • Caractéristiques: accès direct à la piscine commune, zone paysagée avec palmiers

  • Distance jusqu'à l'océan: seulement 100 m

  • Type de droit: pleine propriété (en franchise)

💰 Conditions d'achat:

  • Coût : à partir de 78 000 USD

  • Acompte : 40%

  • Installation: aucun intérêt avant avril 2027

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts

🌟 Avantages:

✔ Architecture moderne et design tropical

✔ Piscine, zones lounge, territoire vert

✔ Un développeur fiable avec une expérience internationale

✔ Zone protégée fermée

✔ Société de gestion sur place (location et service)

✔ Possibilité de mobilier et paquet prêt à l'emploi "clé en main"

🏝️ Avantages de l'emplacement:

  • A 2 minutes de l'océan Indien et de la plage de sable blanc

  • Zone avec infrastructure développée: cafés, restaurants, supermarchés

  • Destination touristique populaire - forte demande de location

  • Perspectives de croissance des prix: au début de la vente - le prix le plus rentable

📈 Pourquoi c'est rentable :

  • Rendement de location élevé (saison de récupération toute l'année)

  • Excellente option pour le repos personnel + investissement

  • Le prix est fixé en USD, sans référence à l'inflation

🤝 Ce que nous faisons pour vous :

  • Soutien total de la transaction

  • Vérification des documents et pureté juridique

  • Traductions, notaire, aide au permis de séjour

  • Sélection du mobilier, organisation de la location

  • Visite en ligne du site

⏳ Nombre d'appartements limité

📞 Appelez ou écrivez pour réserver un appartement dans des conditions exclusives.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 53.0
Prix ​​par m², USD 1,472
Prix ​​de l'appartement, USD 78,000

Localisation sur la carte

Paje, Tanzanie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Aucun complexe similaire en Tanzanie n'a été trouvé. Utiliser la recherche étendue
Realting.com
Aller