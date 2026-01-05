Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 Appartement exclusif à Zanzibar - 100 mètres de l'océan
🗝️ Appartement unique d'un complexe résidentiel moderne.
🌊 À seulement 100 mètres de l'océan - 2 minutes à pied de la plage blanche-neige.
🏊 Accès direct à la piscine et zone verte.
📍 Description du site:
Lieu: Zanzibar, zone de resort
Étage: Premier étage
Planification: appartement lumineux avec terrasse
Caractéristiques: accès direct à la piscine commune, zone paysagée avec palmiers
Distance jusqu'à l'océan: seulement 100 m
Type de droit: pleine propriété (en franchise)
💰 Conditions d'achat:
Coût : à partir de 78 000 USD
Acompte : 40%
Installation: aucun intérêt avant avril 2027
🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts
🌟 Avantages:
✔ Architecture moderne et design tropical
✔ Piscine, zones lounge, territoire vert
✔ Un développeur fiable avec une expérience internationale
✔ Zone protégée fermée
✔ Société de gestion sur place (location et service)
✔ Possibilité de mobilier et paquet prêt à l'emploi "clé en main"
🏝️ Avantages de l'emplacement:
A 2 minutes de l'océan Indien et de la plage de sable blanc
Zone avec infrastructure développée: cafés, restaurants, supermarchés
Destination touristique populaire - forte demande de location
Perspectives de croissance des prix: au début de la vente - le prix le plus rentable
📈 Pourquoi c'est rentable :
Rendement de location élevé (saison de récupération toute l'année)
Excellente option pour le repos personnel + investissement
Le prix est fixé en USD, sans référence à l'inflation
🤝 Ce que nous faisons pour vous :
Soutien total de la transaction
Vérification des documents et pureté juridique
Traductions, notaire, aide au permis de séjour
Sélection du mobilier, organisation de la location
Visite en ligne du site
⏳ Nombre d'appartements limité
📞 Appelez ou écrivez pour réserver un appartement dans des conditions exclusives.