Complexe résidentiel AURA RA

Le projet à Zanzibar "Aura Ra", classe premium, sur la première côte, à seulement 100 mètres de l'océan, nous construisons - la société de construction MB HOMES!

Dans l'emplacement populaire de la plage cristalline Paget, qui est connu pour un grand nombre d'écoles de kitesurf. Le complexe sera composé de 11 étages dans le bloc A et 5 étages dans le bloc B. Avec un coin salon exquis sur le toit, ayant une vue panoramique de 360 degrés, avec des zones de loisirs et un restaurant. Les appartements auront de hauts plafonds de trois mètres, fenêtres panoramiques, balcons spacieux. Le projet présente 138 appartements dans le bloc A et 84 appartements dans le bloc B de différents plans, dont il ya des studios spacieux, une chambre, des appartements de deux chambres et des penthouses, il ya des appartements avec un jacuzzi.



Infrastructure complexe:

3 piscines extérieures;

les glissements d'eau;

multicourt;

padel-tennis

salle de sport;

zone de coworking;

sauna, hammam;

salle de yoga;

stationnement souterrain;

restaurant

Espace salon sur le toit;

réceptionniste

Concierge ?

cinéma.

Tous les appartements sont loués avec une finition propre, avec un ensemble de cuisine et de plomberie, il reste à choisir des meubles et des appareils, avec lesquels notre entreprise sera heureux de vous aider et de meubler l'appartement "clé en main".



Plan de paiement : 40 % de la première tranche, 60 % sont fournis sans intérêts jusqu'en mai 2027. Lors du paiement de 100%, un rabais de 5% est prévu.

Vous avez une excellente occasion de louer un appartement par l'intermédiaire de notre société de gestion ou indépendamment, avec un revenu passif de 12-15% par an. Zanzibar a aujourd'hui un fort potentiel d'investissement pour la croissance immobilière, au cours des deux dernières années il y a eu un développement intensif dans les zones de villégiature, et la demande de loyer est plus que les offres sur l'île!



Contactez notre représentant de l'entreprise Zulfiya Alimov, nous partagerons avec vous notre vision, notre expérience dans les investissements étrangers, et vous dire pourquoi Zanzibar a été choisi pour la construction d'installations. Envoyez des informations à jour sur les prix et aidez au choix.

L'aura Ra complexe est un projet exclusif en construction, plus de 70% des appartements ont déjà été achetés par les investisseurs dans ce projet. Vous avez encore une grande occasion de devenir le propriétaire d'un appartement panoramique au bord de l'océan, avec les meilleures conditions!