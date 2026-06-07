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Complexe résidentiel AURA RA

Bwejuu, Tanzanie
depuis
$83,000
T.V.A.
depuis
$1,550/m²
06/06/2026
$83,000
06/06/2026
$83
BTC
0.9872685
ETH
51.7469618
USDT
82 060.8139840
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
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ID: 37944
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Tanzanie
  • État
    Zanzibar
  • Région
    Kusini
  • Village
    Bwejuu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

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Русский Русский

Le projet à Zanzibar "Aura Ra", classe premium, sur la première côte, à seulement 100 mètres de l'océan, nous construisons - la société de construction MB HOMES!
Dans l'emplacement populaire de la plage cristalline Paget, qui est connu pour un grand nombre d'écoles de kitesurf. Le complexe sera composé de 11 étages dans le bloc A et 5 étages dans le bloc B. Avec un coin salon exquis sur le toit, ayant une vue panoramique de 360 degrés, avec des zones de loisirs et un restaurant. Les appartements auront de hauts plafonds de trois mètres, fenêtres panoramiques, balcons spacieux. Le projet présente 138 appartements dans le bloc A et 84 appartements dans le bloc B de différents plans, dont il ya des studios spacieux, une chambre, des appartements de deux chambres et des penthouses, il ya des appartements avec un jacuzzi.


Infrastructure complexe:

  • 3 piscines extérieures;
  • les glissements d'eau;
  • multicourt;
  • padel-tennis
  • salle de sport;
  • zone de coworking;
  • sauna, hammam;
  • salle de yoga;
  • stationnement souterrain;
  • restaurant
  • Espace salon sur le toit;
  • réceptionniste
  • Concierge ?
  • cinéma.

Tous les appartements sont loués avec une finition propre, avec un ensemble de cuisine et de plomberie, il reste à choisir des meubles et des appareils, avec lesquels notre entreprise sera heureux de vous aider et de meubler l'appartement "clé en main".


Plan de paiement : 40 % de la première tranche, 60 % sont fournis sans intérêts jusqu'en mai 2027. Lors du paiement de 100%, un rabais de 5% est prévu.

Vous avez une excellente occasion de louer un appartement par l'intermédiaire de notre société de gestion ou indépendamment, avec un revenu passif de 12-15% par an. Zanzibar a aujourd'hui un fort potentiel d'investissement pour la croissance immobilière, au cours des deux dernières années il y a eu un développement intensif dans les zones de villégiature, et la demande de loyer est plus que les offres sur l'île!


Contactez notre représentant de l'entreprise Zulfiya Alimov, nous partagerons avec vous notre vision, notre expérience dans les investissements étrangers, et vous dire pourquoi Zanzibar a été choisi pour la construction d'installations. Envoyez des informations à jour sur les prix et aidez au choix.

L'aura Ra complexe est un projet exclusif en construction, plus de 70% des appartements ont déjà été achetés par les investisseurs dans ce projet. Vous avez encore une grande occasion de devenir le propriétaire d'un appartement panoramique au bord de l'océan, avec les meilleures conditions!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 73.0
Prix ​​par m², USD 1,616
Prix ​​de l'appartement, USD 118,000

Localisation sur la carte

Bwejuu, Tanzanie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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