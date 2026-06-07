Complexe résidentiel AURA PARK

À AURA Park, vous n'achetez pas juste un appartement à Zanzibar, vous investissez dans un style de vie qui vous apportera joie et revenu. Notre projet est créé avec toute chaleur et âme, rempli de confort et de soin pour vous. Un objet architectural basé sur la symétrie, l'ouverture et l'équilibre visuel, avec une vue directe de l'océan Indien !

Pourquoi Aura Park est-il un choix incontestable?

1. Emplacement idéal:

Le premier littoral dans la zone pittoresque de Paje, avec sa propre plage, et une piscine Infinity sur le quai d'eau de mer! Dans l'emplacement de Paje règne Vaib européen, avec des restaurants atmosphériques et des cafés confortables. C'est le centre d'attraction de la plage, et la culture de surf. Les plages blanches-neige, l'eau bleue claire de l'océan Indien, l'infrastructure touristique développée créent une demande stable de loyer.

2. Infrastructure 5* autres :

Si vous voulez acheter un appartement à Zanzibar, il est préférable de choisir un complexe avec son propre écosystème séparé, où vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit, se détendre et profiter de la vie avec de belles vues! Aura Park, créé par notre société MB Homes, est parfaitement adapté à cette fin. Et surtout, cette approche apporte le revenu passif maximum de la location.

Ce qu'on a :

• La plage et le quai;

• Piscine à débordement au 7ème étage;

• Piscine avec eau de mer sur la jetée;

• Parc aquatique;

• Restaurant élégant et café;

• Spa-centre, hammam, sauna;

• Cinéma;

• Coworking;

• Services de réception, de nettoyage et de blanchisserie;

• Cour Padel, court de tennis;

• aires de marche, parc et barbecue;

• La salle de sport;

• Aire de jeux et salle de jeux;

• stationnement souterrain;

• Sécurité et vidéosurveillance 24/7.

3. Plans pour toutes les préférences:

Divers plans pour toute vie : loyer, logement personnel, investissement ou repos. Le complexe dispose de Studios de 40 m2 à 70 m2, appartements avec une chambre séparée 1+1 de 51m2 à 73m2, avec deux chambres de 89 m2 à 108 m2, Lofts de 110m2 à 204m2 et Royal Penthouses de 222m2 à 786m2 avec de magnifiques terrasses et piscines sur le toit. Tous les appartements du complexe Aura Park offrent une vue magnifique! Vous pouvez choisir un appartement avec une vue directe sur l'océan, ou sur le côté de l'île, où il y aura une piscine et un parc, ainsi que de beaux couchers de soleil. Écrivez à Zulfie, un représentant de MB Homes, elle vous conseillera toujours sur le meilleur appartement pour votre demande, et choisira la meilleure option disponible.

4. Modalités de paiement:

Aura Parc - Le premier versement n'est que de 40%, 60% en versements trimestriels, tous les trois mois, jusqu'à l'achèvement de la construction - jusqu'au 30 décembre 2029. Des versements sans intérêt ! Avec le paiement intégral, nous offrons une réduction de 100% de 5%. Le prix comprend la taxe étrangère, finition propre, éclairage, climatisation, plomberie et kit de cuisine.

5. Votre loyer est notre préoccupation !

Vous pouvez louer votre appartement vous-même ou le déléguer à notre société de gestion. Dans ce dernier cas, les conditions sont les suivantes: 80% du bénéfice reste avec vous, 20% avec l'entreprise. Nous déclarons avec confiance que vous pouvez vous attendre à un revenu de 15 % par année et plus. Le complexe se développe activement, le projet est situé dans l'un des endroits les plus populaires parmi de nombreuses écoles de kitesurf, et sur la première côte avec vue panoramique sur l'océan.

6. Soutien total de la transaction:

Nous soutenons l'investisseur du début à la fin! On aide avec la paperasse. Nous organisons également un voyage dans les installations. Dans nos projets, vous pouvez obtenir un permis de séjour à Zanzibar si vous achetez des biens immobiliers d'une valeur de 100 000 $ ou plus. Nous concluons des contrats en ligne et hors ligne, offrant un soutien complet à chaque étape. Nous allons vous parler de tous les détails et assurez-vous que vous ne vous inquiétez de rien et se sentent en sécurité!

Nous construisons non seulement des logements, mais un écosystème entier pour une vie confortable et des investissements rentables. Si vous voulez acheter une propriété à Zanzibar, Aura Park est votre opportunité d'investir dans un avenir qui répondra à toutes les attentes. Informations à jour sur le coût, vérifier auprès du représentant de l'entreprise MB Homes Zulfie Alimova, vous aidera dans le choix de l'appartement, l'élaboration d'un plan de paiement et vous accompagner sur toutes les questions. Découvrez une nouvelle réalité - Que votre vie soit remplie d'émotions vives avec nous!