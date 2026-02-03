Complexe résidentiel AurAra Paje

Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont la zone de Paget (Sud-Est de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.
L'eau turquoise, le sable blanc est un endroit idéal pour les loisirs, le cerf-volant et la plongée.
La plage est à 2 minutes à pied (100 mètres) de notre complexe.
Espace pour la croissance et la vie consciente!
Atmosphère et public:
Paget est un emplacement choisi par les nomades numériques, les surfeurs et ceux qui veulent le silence et l'inspiration.
La culture du tourisme lent, du bien-être et du yoga se développe activement ici.
Marché immobilier:
Elle en est encore à un stade précoce de croissance, mais cela donne un avantage : les prix sont plus bas, mais le potentiel de croissance est plus élevé.
• En 2023, la croissance de la valeur a été supérieure à 40 %.
Location et intérêts :
• La demande de loyer augmente régulièrement.
Maisons d'hôtes et appartements ici sont le plus souvent pris - de 2 semaines à 2 mois.
Infrastructure:
• En 2024, le premier centre de coworking international a été ouvert ici, un complexe de bien-être est en construction, de nouveaux cafés végétaliens, des studios de yoga, mini-boutiques apparaissent.
Un plan est en cours pour améliorer les routes et étendre la zone côtière.
🔹AuraRa / Corps B/ (1+0) - 53m2 / Situé au 1er étage.
Avantages:
- terrasse spacieuse;
- Hauteur du plafond de 3,5 m ;
- une planification adéquate;
- très bon prix.
Coût 78 000 $ :
réserve de 2 000 $ (le montant est inclus dans la contribution initiale);
- 29'200 $ d'acompte;
-46`800 USD en versements: (mensuel / une fois en 2 mois / trimestriel); Remboursement complet - jusqu'à avril 2027.
Avec 100% de réduction de paiement 5%