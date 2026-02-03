Complexe résidentiel AurAra Paje

Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont la zone de Paget (Sud-Est de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.

L'eau turquoise, le sable blanc est un endroit idéal pour les loisirs, le cerf-volant et la plongée.

La plage est à 2 minutes à pied (100 mètres) de notre complexe.

Espace pour la croissance et la vie consciente!

Atmosphère et public:

Paget est un emplacement choisi par les nomades numériques, les surfeurs et ceux qui veulent le silence et l'inspiration.

La culture du tourisme lent, du bien-être et du yoga se développe activement ici.

Marché immobilier:

Elle en est encore à un stade précoce de croissance, mais cela donne un avantage : les prix sont plus bas, mais le potentiel de croissance est plus élevé.

• En 2023, la croissance de la valeur a été supérieure à 40 %.

Location et intérêts :

• La demande de loyer augmente régulièrement.

Maisons d'hôtes et appartements ici sont le plus souvent pris - de 2 semaines à 2 mois.

Infrastructure:

• En 2024, le premier centre de coworking international a été ouvert ici, un complexe de bien-être est en construction, de nouveaux cafés végétaliens, des studios de yoga, mini-boutiques apparaissent.

Un plan est en cours pour améliorer les routes et étendre la zone côtière.

🔹AuraRa / Corps B/ (1+0) - 53m2 / Situé au 1er étage.

Avantages:

- terrasse spacieuse;

- Hauteur du plafond de 3,5 m ;

- une planification adéquate;

- très bon prix.

Coût 78 000 $ :

réserve de 2 000 $ (le montant est inclus dans la contribution initiale);

- 29'200 $ d'acompte;

-46`800 USD en versements: (mensuel / une fois en 2 mois / trimestriel); Remboursement complet - jusqu'à avril 2027.

"=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Avec 100% de réduction de paiement 5%