Maisons de ville avec terrasse à vendre en Valence, Espagne

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
127 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 140 m2.Plot size: 99 m2.Solarium: 40 m2, cellar: 55 m2.New Buil…
$250,577
Maison de ville 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Maison de ville 3 chambres dans Cullera, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Cullera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Townhouse for sale in the old town at the foot of Castillo de Cullera. The house is built i…
$103,025
Maison de ville 4 chambres dans el Campello, Espagne
Maison de ville 4 chambres
el Campello, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Construction de 10 maisons jumelées en bord de mer à Muchavista Son emplacement exclusif su…
$2,42M
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
MAISONS DE VILLE DE NOUVELLE CONSTRUCTION À PILAR DE LA HORADADA Complexe de luxe nouvelleme…
$263,666
Maison de ville 4 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Maison jumelée à vendre sur trois étages avec demi sous-sol et piscine communautaire à Resid…
$269,157
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
$324,640
Maison de ville 3 chambres dans Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nouvelle résidence privée de beaux appartements de style méditerranéen avec 2 chambres. Parf…
$485,336
Maison de ville 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Maison de ville en duplex à vendre avec vue sur la mer et très proche de la plage de La Mata…
$375,744
Maison de ville 1 chambre dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 1 chambre
Torrevieja, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Maison jumelée à vendre sur deux étages avec vue sur la mer dans l'urbanisation Panorama à T…
$118,429
Maison de ville 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Cette maison est totalement réformée en 2025 avec des matériaux de qualité et prête à vivre.…
$468,400
$468,400
Maison de ville 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
The El Oliveron residential complex, located in Guardsamar del Segura, is a urbanization of …
$286,340
Maison de ville 4 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 171 m²
VILLAS JUMELÉES DE NOUVELLE CONSTRUCTION À GUARDAMAR DEL SEGURA Nouvelle construction résid…
$467,795
Maison de ville 3 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 152 m2.Plot size: 111 m2.Solarium: 40 m2.New Build.There is com…
$194,170
Maison de ville 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Calp, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Belle villa jumelée près du centre de Calpe, avec vue sur le Peñon Ifach et avec du soleil t…
$395,718
Maison de ville 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Beautifully presented modernised house located in the urbanisation of Residents Park Cautiva…
$204,966
Maison de ville 4 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 251 m²
A vendre cette belle maison jumelée dans la célèbre urbanisation de Las Torretas, c'est une …
$188,410
Maison de ville 3 chambres dans Mareny de Barraquetes, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mareny de Barraquetes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Introducing   you have this beautiful three-story house with a private pool on Las Palmeras …
$444,291
Maison de ville 2 chambres dans Busot, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Busot, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Nouvelle construction résidentielle de maisons de ville et de maisons jumelées à Busot. Bel…
$200,253
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Maison jumelée à vendre avec plusieurs terrasses, elle est située au coin de l' Urb Torrebla…
$139,877
Maison de ville 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Maison jumelée de trois étages à vendre avec un solarium privé, deux terrasses avec des orie…
$156,111
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Cette maison familiale de qualité est située dans une petite urbanisation securisée, non loi…
$288,176
Maison de ville 5 chambres dans Alicante, Espagne
Maison de ville 5 chambres
Alicante, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 207 m²
Urbanisation composée de 9 maisons de ville à Cabo de las Huertas. Des maisons uniques et ex…
$1,59M
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Un ensemble de villas d’un et deux étages qui dispose d’un jardin privé, de grandes terrasse…
$651,771
Maison de ville 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
2 beds townhouse near the beach in Gran Alacant. Off plan townhouses with 1, 2 or 3 bedrooms…
$252,509
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Maison jumelée à vendre avec un terrain de 95 m2 à La Florida, Orihuela Costa La maison est …
$280,462
Maison de ville 3 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Calp, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Maisons de ville neuves de 3 chambres près de la plage à Calpe. Ces maisons de nouvelle con…
$452,977
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Maison de ville à quelques mètres de la plage des Naufrages de 75 m² avec 3 chambres, 1 sall…
$172,261
