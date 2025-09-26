Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Valence, Espagne

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
549 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Découvrez un nouveau style de vie dans ce projet exclusif de 10 villas jumelées, situé dans …
$293,569
Maison de ville 4 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Découvrez un nouveau style de vie dans ce projet exclusif de 10 villas jumelées, situé dans …
$305,316
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Il s'agit d'un nouveau développement moderne de maisons de ville avec beaucoup de lumière et…
$416,917
Maison de ville 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 10 m²
Nombre d'étages 2
Nous présentons une maison de ville dans un complexe résidentiel avec une piscine sur la côt…
$377,621
Maison de ville 3 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 140 m2.Plot size: 99 m2.Solarium: 40 m2, cellar: 55 m2.New Buil…
$250,577
Maison de ville 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Century 21Century 21
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons cette villa carrée avec 3 chambres et 2 salles de bains, située dans un…
$185,181
Maison de ville 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de deux étages dans la ville de Torrevieja dans l'urbanisati…
$196,639
Maison de ville 3 chambres dans Cullera, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Cullera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Townhouse for sale in the old town at the foot of Castillo de Cullera. The house is built i…
$103,025
Atlas PropertyAtlas Property
Maison de ville dans Castalla, Espagne
Maison de ville
Castalla, Espagne
Surface 162 m²
Découvrez Vista Castalla : luxe, confort et situation incomparable. La conception des maison…
$259,596
Maison de ville 2 chambres dans el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Maison de ville 2 chambres
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
$166,454
Maison de ville dans Polop, Espagne
Maison de ville
Polop, Espagne
Surface 163 m²
Collines de polopes La nature est un projet résidentiel exclusif composé de 65 villas indépe…
$700,612
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
$267,416
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Le Residencial se caractérise par son approche centrée sur l'utilisateur, où la priorité est…
$566,612
Maison de ville 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Grandes maisons de 2 et 3 chambres à Dolores Alicante Situé au cœur de la région de Vega Baj…
$302,954
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 215 m2.Gym: 63 m2, solarium: 43 m2, terrace: 20 m2.New Build.Th…
$290,171
Maison de ville 3 chambres dans Formentera del Segura, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Formentera del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 197 m2.Private pool: 16 m2.New Build.There is…
$267,933
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Nombre d'étages 3
Evo Villas est un complexe résidentiel moderne à Pilar de la Horadada (Alicante), à quelques…
$466,742
Maison de ville dans Polop, Espagne
Maison de ville
Polop, Espagne
Surface 158 m²
Collines de polopes La nature est un projet résidentiel exclusif composé de 65 villas indépe…
$681,183
Maison de ville dans Polop, Espagne
Maison de ville
Polop, Espagne
Surface 138 m²
Collines de polopes La nature est un projet résidentiel exclusif composé de 65 villas indépe…
$634,323
Maison de ville 4 chambres dans el Campello, Espagne
Maison de ville 4 chambres
el Campello, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Construction de 10 maisons jumelées en bord de mer à Muchavista Son emplacement exclusif su…
$2,42M
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 209 m2.Gym: 62 m2, solarium: 42 m2, terrace: 20 m2.New Build.Th…
$281,493
Maison de ville 3 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Calp, Espagne
Chambres 3
Surface 188 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison de ville de style moderne dans un complexe résidentiel fermé unique d'un pro…
$779,657
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
MAISONS DE VILLE DE NOUVELLE CONSTRUCTION À PILAR DE LA HORADADA Complexe de luxe nouvelleme…
$263,666
Maison de ville 4 chambres dans Dehesa de Campoamor, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Dehesa de Campoamor, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 138 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville confortable dans une urbanisation fermée dans la ville de Dehesa de…
$752,297
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$487,520
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Maisons mitoyennes durables neuves à Pilar de la Horadada, Costa Blanca Maisons modernes av…
$452,972
Maison de ville 4 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Maison jumelée à vendre sur trois étages avec demi sous-sol et piscine communautaire à Resid…
$269,157
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
$324,640
Maison de ville 3 chambres dans Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nouvelle résidence privée de beaux appartements de style méditerranéen avec 2 chambres. Parf…
$485,336
