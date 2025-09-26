Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Valence
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Garage

Maisons de ville avec garage à vendre en Valence, Espagne

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
24 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 140 m2.Plot size: 99 m2.Solarium: 40 m2, cellar: 55 m2.New Buil…
$250,577
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Nombre d'étages 3
Evo Villas est un complexe résidentiel moderne à Pilar de la Horadada (Alicante), à quelques…
$466,742
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
$487,520
Tut TravelTut Travel
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
Maison de ville 2 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Calp, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Belle villa jumelée près du centre de Calpe, avec vue sur le Peñon Ifach et avec du soleil t…
$395,718
Maison de ville dans Communauté Valencienne, Espagne
Maison de ville
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 176 m²
Présentation d'une nouvelle maison de ville spacieuse avec 3 chambres et 3 salles de bains d…
$384,332
Century 21Century 21
Maison de ville 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Cette maison familiale de qualité est située dans une petite urbanisation securisée, non loi…
$288,176
Maison de ville 5 chambres dans Alicante, Espagne
Maison de ville 5 chambres
Alicante, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 207 m²
Urbanisation composée de 9 maisons de ville à Cabo de las Huertas. Des maisons uniques et ex…
$1,59M
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 174 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$799,289
Atlas PropertyAtlas Property
Maison de ville 3 chambres dans San Fulgencio, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Fulgencio, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Villas fait partie de notre nouveau projet qui aura plusieurs phases dans la belle ville de …
$349,046
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
En vente une nouvelle maison de ville avec vue sur la mer à Finestrat. La superficie de la m…
$586,983
Maison de ville 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Belle maison de ville avec de belles vues à la Nucia. Sur une superficie construite de 169…
$487,664
Maison de ville 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
La nouvelle résidence sur la Costa Blanca dans un quartier calme, bien desservi et proche de…
$510,469
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$869,402
Maison de ville 3 chambres dans Bigastro, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Bigastro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 140 m2.Plot size: 105 m2.Solarium: 39 m2, cellar: 54 m2.New Bui…
$234,306
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison de 112 m2 en deux niveaux dans la zone de Pilar de la Horada…
$499,415
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$846,031
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Une maison confortable dans la région montagneuse calme d'Orihuela - Raiguero de Bonanza - s…
$157,405
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Maison de ville avec 3 chambres près de la plage à La Zenia. Maison de ville rénovée avec 3 …
$331,142
Maison de ville 3 chambres dans Alicante, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Alicante, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Complexe résidentiel exclusif « Los Cisnes » à Alicante, cette maison de ville de 218m² offr…
$1,02M
Maison de ville 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Maison de ville 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 450 m²
À Albir, une enclave prestigieuse et sélecte située entre Altea et Benidorm, nous proposons …
$773,978
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Nombre d'étages 3
Evo Villas est un complexe résidentiel moderne à Pilar de la Horadada (Alicante), à quelques…
$453,777
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$828,502
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$249,493
Caractéristiques des propriétés en Valence, Espagne

