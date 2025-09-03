Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en lHorta Nord, Espagne

7 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Godella, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Godella, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
This townhouse is located in one of the best luxury developments in the centre of Campolivar…
$484,920
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 174 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$799,289
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$869,402
Maison de ville 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Maison de ville 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Puig, Plage del Puig 140 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, semi neuf, climatisation, armoir…
$464,923
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$828,502
Maison de ville 3 chambres dans el Puig de Santa Maria, Espagne
Maison de ville 3 chambres
el Puig de Santa Maria, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
319/5000 For sale bright townhouse in El Puig (Valencia). It consists of 3 bedrooms, 2 bathr…
$274,574
Maison de ville dans Godella, Espagne
Maison de ville
Godella, Espagne
Surface 223 m²
Virentia, un nom avec lequel ce secteur de Godella a été baptisé, signifie la végétation 'en…
$846,031
Caractéristiques des propriétés en lHorta Nord, Espagne

