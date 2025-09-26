Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville avec jardin à vendre en Valence, Espagne

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
76 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$637,221
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
$267,416
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans el Campello, Espagne
Maison de ville 4 chambres
el Campello, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Construction de 10 maisons jumelées en bord de mer à Muchavista Son emplacement exclusif su…
$2,42M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
MAISONS DE VILLE DE NOUVELLE CONSTRUCTION À PILAR DE LA HORADADA Complexe de luxe nouvelleme…
$263,666
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
$324,640
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 171 m²
VILLAS JUMELÉES DE NOUVELLE CONSTRUCTION À GUARDAMAR DEL SEGURA Nouvelle construction résid…
$467,795
Laisser une demande
ResideReside
Maison de ville 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 121 m²
Aster Residencial is a private complex located just 100 meters from the sea, in the northern…
$376,503
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Calp, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Belle villa jumelée près du centre de Calpe, avec vue sur le Peñon Ifach et avec du soleil t…
$395,718
Laisser une demande
Maison de ville dans Communauté Valencienne, Espagne
Maison de ville
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 176 m²
Présentation d'une nouvelle maison de ville spacieuse avec 3 chambres et 3 salles de bains d…
$384,332
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Maison de ville 3 chambres dans Mareny de Barraquetes, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mareny de Barraquetes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Introducing   you have this beautiful three-story house with a private pool on Las Palmeras …
$444,291
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Busot, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Busot, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Nouvelle construction résidentielle de maisons de ville et de maisons jumelées à Busot. Bel…
$200,253
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Maison jumelée à vendre avec plusieurs terrasses, elle est située au coin de l' Urb Torrebla…
$139,877
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Busot, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Busot, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À BUSOT. Nouvelle construction résidentielle de jumelés…
$247,625
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Maison jumelée à vendre avec un terrain de 95 m2 à La Florida, Orihuela Costa La maison est …
$280,462
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dolores, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 143 m²
Villas jumelées et mitoyennes neuves à Dolores, Alicante Découvrez ce nouveau lotissement e…
$459,174
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Maisons mitoyennes et maisons mitoyennes d'angle neuves à Pilar de la Horadada Une vie cont…
$351,132
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dolores, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
MAISONS JUMELÉES DE NOUVELLE CONSTRUCTION À DOLORES Complexe résidentiel de maisons de vill…
$387,586
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Wonderful townhouse in the Punta Prima area. The house consists of 3 bedrooms, 2 bathrooms, …
$149,809
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Almoradi, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Almoradi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
VILLAS JUMELÉES DE NOUVELLE CONSTRUCTION À FORMENTERA DEL SEGURA Nouvelles constructions de…
$380,050
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Belle maison de ville avec de belles vues à la Nucia. Sur une superficie construite de 169…
$487,664
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Maison de ville 4 chambres
La Nucia, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL A LA NUCIA Nouveau complexe résidentiel de villas indépendante…
$492,225
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
MAISONS DE VILLE NOUVELLEMENT CONSTRUITES À PILAR DE LA HORADADA Nouvelles maisons de ville…
$261,513
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Dehesa de Campoamor, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dehesa de Campoamor, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
MAISON DE VILLE INTÉGRÉE DANS UN RÉSIDENTIEL FANTASTIQUE SUR LA PLAGE Profitez de la Costa …
$352,763
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Cox, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Cox, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Maisons de ville neuves à vendre à Cox - 44 maisons modernes avec de grandes commodités Déc…
$276,065
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
À Torreblanca , l'un des quartiers les plus emblématiques de Torrevieja , se trouve ce duple…
$153,958
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Maison jumelée triplex, près de "Pola Park", quartier Gran Playa . Santa Pola (Alicante) No…
$183,027
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
BUNGALOWS DE 3 CHAMBRES DANS RÉSIDENTIEL EXCLUSIF À GRAN ALACANT! Découvrez cette résidence…
$306,839
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Beau duplex entièrement meublé, situé à deux km. Plage Shipwrecked, dans un environnement tr…
$204,560
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Duplex avec piscine, 4 chambres et 1 salle de bains, terrasses de 240 m2. Face au sud, près …
$226,092
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Orihuela, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Maison jumelée de 3 chambres à vendre avec un grand jardin privé, parking et solarium. En ve…
$166,770
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Valence, Espagne

