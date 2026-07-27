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Nouveaux bâtiments à vendre en Torremolinos

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Quartier résidentiel Kosmos
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Quartier résidentiel Kosmos
Torremolinos, Espagne
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$456,766
Exclusive new residential complex in Torremolinos with spectacular sea views at the foot of the Pinar del Moro pine forest, designed for those looking to enjoy a unique environment just 5 minutes from the beach and 10 minutes from Malaga city. This project has 104 multi-family homes with 2 …
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Quartier résidentiel Ykines Torremolinos
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Quartier résidentiel Ykines Torremolinos
Torremolinos, Espagne
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$428,894
A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Cost…
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Quartier résidentiel Living Gardens Torremolinos
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Torremolinos, Espagne
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$406,710
This exclusive new development in Torremolinos consists of two buildings with 1, 2, 3 and 4 bedroom flats, all with spectacular terraces and panoramic views. Its location is exceptional, just a short walk from the beach and close to the centre. Torremolinos, known for its quality of life, …
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Quartier résidentiel Kool Torremolinos
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Torremolinos, Espagne
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$898,743
It is located in one of the most sought after areas of the city, a quiet residential area where residents can disconnect from the daily hustle and bustle. All the ingredients to have the life you want. A destination full of life and excitement, charming beaches, culture, gastronomy, excelle…
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Quartier résidentiel Habitat Alborán – Bora
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Quartier résidentiel Habitat Alborán – Bora
Torremolinos, Espagne
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$885,660
Exclusive development of innovative architectural design facing the Alboran Sea. The development is located in a quiet area of Torremolinos with a contemporary architectural design created to enjoy the privacy and elegance of its gardens and lush vegetation. The residential is arranged in …
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TekceTekce
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
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Quartier résidentiel One Oak
Torremolinos, Espagne
depuis
$640,497
New project with a choice of 1, 2, 3 or 4 bedrooms, you can opt for one of the high-rise homes, a penthouse or a ground floor. Whichever you decide upon, all of them feature large outdoor spaces so you can relax and make every moment special with your family and friends. This development…
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Quartier résidentiel Residencial Pacaraima
Quartier résidentiel Residencial Pacaraima
Quartier résidentiel Residencial Pacaraima
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Torremolinos, Espagne
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$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Espagne
depuis
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 1
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 1
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 1
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 1
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Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 1
Torremolinos, Espagne
depuis
$540,384
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
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