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Quartier résidentiel Habitat Alborán – Bora

Torremolinos, Espagne
depuis
$885,660
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ID: 39084
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1252157580
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Torremolinos
  • Adresse
    Casa de la Cizana, Avenida Mar de Alboran

À propos du complexe

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Exclusive development of innovative architectural design facing the Alboran Sea. The development is located in a quiet area of Torremolinos with a contemporary architectural design created to enjoy the privacy and elegance of its gardens and lush vegetation. The residential is arranged in four majestic buildings that turn towards the sea embracing the greatest angle of view of the horizon, so that all homes enjoy panoramic views of the sea and an unobstructed perspective of the spectacular common areas. The development has a private urbanization with large green areas, as well as a wellness area with swimming pools and a healthy circuit where you can enjoy relaxation regardless of the time of year. Exclusive facilities designed so that luxury and wellness become your dream lifestyle.

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Torremolinos, Espagne
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