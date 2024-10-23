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Quartier résidentiel Residencial Pacaraima

Torremolinos, Espagne
depuis
$733,784
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16
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ID: 39272
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 225540940
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Torremolinos
  • Adresse
    Calle de la Cordera, SOFIA

À propos du complexe

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A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, with spacious terraces designed for every day of the year. Exclusive communal areas to share, storage rooms and parking spaces for cars and motorbikes. Perfectly equipped homes, with fitted kitchens, air conditioning with Airzone type segmentation, aerothermics, motorised blinds, among other features. All the comforts for you and your loved ones. In its communal areas, the residential complex has fully updated spaces for modern life: landscaped areas, multifunctional swimming pool with beach entrance, sunbeds in the water and swimming lane, outdoor children's area, outdoor fitness area and fully equipped Txoco area.

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Torremolinos, Espagne
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