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Nouveaux bâtiments à vendre en Sierra de las Nieves

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Quartier résidentiel Calle Miró
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Quartier résidentiel Calle Miró
Ojen, Espagne
depuis
$359,384
Maisons neuves à Ojén, à seulement 10 minutes de Marbella, situé dans un cadre naturel paisible avec d'excellentes liaisons de transport. Comprend un espace de stationnement, une salle de stockage et une certification énergétique de classe A, assurant la durabilité et des économies d'énergie…
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Quartier résidentiel Terra Nova Hills
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Ojen, Espagne
depuis
$1,19M
Welcome to an exclusive development of 14 semi-detached villas situated frontline to the prestigious El Soto golf course in La Mairena. Each villa offers stunning panoramic views of the golf course and the sea, combining comfort and elegance in a serene setting. With a plot size of 400 m² a…
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Quartier résidentiel Luna Nova Residences - Apartamentos
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Guaro, Espagne
depuis
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Quartier résidentiel Luna Nova Residences - Adosados
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Guaro, Espagne
depuis
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Quartier résidentiel Palo Alto Villas
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Ojen, Espagne
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$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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TekceTekce
Quartier résidentiel The Views Residences
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Istan, Espagne
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$1,81M
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
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Quartier résidentiel Almazara Gardens
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Istan, Espagne
depuis
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
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Quartier résidentiel Ocean View
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Ojen, Espagne
depuis
$1,09M
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
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Quartier résidentiel La Mairena
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Quartier résidentiel La Mairena
Ojen, Espagne
depuis
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
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Quartier résidentiel Almazara Views Fase 3
Istan, Espagne
depuis
$682,590
New project on the slopes of La Concha in Istán, Marbella. Set in an area of natural beauty with century old forests and panoramic views of both Marbella and the Istán reservoir. Within the project will be seven small residential complexes consisting of apartments, penthouses and semi-detach…
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