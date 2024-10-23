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Quartier résidentiel Palo Alto Villas

Ojen, Espagne
depuis
$3,87M
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ID: 39161
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 116830035
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Sierra de las Nieves
  • Village
    Ojen

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New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a community which also offers 5 star amenities and services for luxury living. All the villas offer more than 800m² build size with 4 or 5 ensuite bedrooms. The properties also offer high ceilings for a feeling of extra space, landscaped gardens and private swimming pools. Built to the highest standards and with the finest materials and the latest technologies. The development has been designed to feel like a resort lifestyle only 5 minutes from Marbella. With an amazing array of communal areas and services, including a fine dining restaurant, farmers market, spa, gym, tennis courts, chip & putt area and more.

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Ojen, Espagne

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