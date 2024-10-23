  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Estepona
  4. Quartier résidentiel Zenity Blau I

Quartier résidentiel Zenity Blau I

Estepona, Espagne
depuis
$597,266
;
13
Laisser une demande
ID: 39497
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1317035981
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Calle Capri

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms. Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas. If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home. Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach. Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.

Localisation sur la carte

Estepona, Espagne
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nylva Homes
Manilva, Espagne
depuis
$406,759
Quartier résidentiel Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Espagne
depuis
$387,939
Quartier résidentiel Royal Park
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$908,982
Quartier résidentiel Core Higueron
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Altura 160
Benahavis, Espagne
depuis
$567,687
Vous regardez
Quartier résidentiel Zenity Blau I
Estepona, Espagne
depuis
$597,266
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Afficher tout Quartier résidentiel Nylva Homes
Quartier résidentiel Nylva Homes
Manilva, Espagne
depuis
$406,759
Discover an exclusive new development in Manilva, strategically located between Sotogrande and the Costa del Sol. A private residential complex designed for those seeking tranquility, panoramic views, and an unparalleled Mediterranean lifestyle. From its spacious terraces, you can enjoy bre…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Afficher tout Quartier résidentiel One Oak
Quartier résidentiel One Oak
Torremolinos, Espagne
depuis
$640,497
New project with a choice of 1, 2, 3 or 4 bedrooms, you can opt for one of the high-rise homes, a penthouse or a ground floor. Whichever you decide upon, all of them feature large outdoor spaces so you can relax and make every moment special with your family and friends. This development…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Afficher tout Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-1
Mijas, Espagne
depuis
$1,48M
Apartments and penthouses from 1 to 3 bedrooms located in La Cala de Mijas with spectacular sea views. This new development is located on the top of the hill above Mijas Costa. The key point is the communal areas of the complex which are second to none. With ample space to relax in the sun…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications