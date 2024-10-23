Quartier résidentiel Natura Estepona

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views.
With its cobbled streets, whitewashed buildings with flowers Estepona has a unique charm that has made it a popular destination.
In the surrounding areas are some of the most prestigious golf courses in Europe, the most complete offering of restaurants and hotels, fantastic beaches and exclusive commercial areas.
Characterised by its excellent travel links, as it's only 5 minutes by car from Estepona, 10 minutes from Puerto Banús and 20 from Marbella.
The development is made up of 3 three-storey blocks with:
Ground floor with gardenand terraces Middle floor Penthouses with a solarium & large terraces
The residential has underground parking and storage rooms.
The development offers homes designed to provide maximum comfort to their owners. With a selection of top quality materials and a very careful design, this is a development that will not go unnoticed.
It stands out for its spacious interiors with large windows through which you can enjoy the wonderful sea views and it also receives natural light.
The communal areas have been designed to provide a space in which to enjoy and relax.
You will find:
Spacious green areas ideal for resting and disconnecting from routine Communal swimming pool with an avant-garde design Chill Out area Coworking Space Gym
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour