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Quartier résidentiel Abelias Fase 2

Benalmadena, Espagne
depuis
$511,942
;
9
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ID: 39110
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 520487145
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Ville
    Arroyo de la Miel Benalmadena Costa
  • Adresse
    Ronda del Golf Este

À propos du complexe

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The exclusive residential complex invites modern living infused with traditional Andalusian charm, all within a community designed for those who value quality and natural beauty. At Finca Doña María, every day is an opportunity to enjoy the best of the Costa del Sol. The duplex penthouses are the star of the show. A generous open plan living room and kitchen area connects directly to the terrace. On the ground floor there are two bedrooms with two bathrooms and, in some units, an additional terrace for service. On the top floor, the master suite, with its private terrace, crowns the building. The flats are carefully designed to blend in seamlessly with the outdoor spaces. Enjoy the views from the comfort of your living room, dining room or kitchen. The 2-bedroom, 2-bathroom flats will also guarantee your privacy for the quieter moments. The master bedroom includes a private bathroom with double sinks and enclosed toilet and shower. The amenities are designed to elevate your lifestyle in an exclusive residents-only complex: infinity pool with panoramic views and chill out pool, solarium and sports areas. Every detail is designed for your comfort. In the Club House you will find a heated indoor pool, gym, coworking space and common areas that offer the perfect space for relaxation and wellbeing.

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Benalmadena, Espagne
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