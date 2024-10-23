Quartier résidentiel Villa Daniella

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We present you with a unique opportunity: the sale of an exclusive villa located in Cala Golf, currently under construction.
This project has been designed to the highest standards of quality and comfort, combining contemporary architecture with a privileged natural environment. The style will be Nordic-inspired, luxurious and elegant, although, in the case of an off-plan sale, there is always the possibility of adapting the interior to the client's tastes.
Project details:
* Type of property: Detached villa
* Built area: 550 m2
* Building plot: 1805 m2
This project will offer the buyer:
*Quality of life, sunshine and tranquillity.
* Natural light and open spaces.
* Contemporary and warm design.
* Technology, energy efficiency and sustainability.
* Spectacular views.
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Mijas, Espagne
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