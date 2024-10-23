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Quartier résidentiel Las Mesas Blue Horizon

Estepona, Espagne
depuis
$965,865
;
19
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ID: 38988
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 848085551
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Viviendas del Sol, Calle Polonia

À propos du complexe

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New development of apartments that offers a beautiful single-storey homes with large rooms, the option of 2 or 3 bedrooms, 2 bathrooms and large terraces with beautiful panoramic views. They have a fully equipped kitchen, air conditioning, heating and double glazing. The ground floor properties have a garden and private swimming pool, and the penthouses have a solarium and swimming pool. The communal facilities include an indoor and outdoor swimming pool, gym, spa, co-working and cinema room. Is located in one of Estepona's most prime residential locations, in the heart of the Costa del Sol. The location is perfectly connected to the A-7 motorway, AP-7 motorway and just 5 minutes away from Estepona beach. It is an exclusive area with beautiful panoramic views, excellent facilities and a good connection to Málaga airport.

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Estepona, Espagne
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