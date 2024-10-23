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Quartier résidentiel Blossom Benalmádena Fase 2

Benalmadena, Espagne
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ID: 39144
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1506521238
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Adresse
    Calle Menta

À propos du complexe

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New complex which is made up of 70 2 and 3 bedroom homes, as well as a wide variety of typologies, including penthouses with solariums and beautiful sea views. All the homes have fully fitted kitchens equipped with top brand appliances. The homes combine versatility and comfort thanks to their open-plan and optimised spaces. An example of this are the open-plan kitchens integrated with the living room. The penthouses have magnificent terraces with panoramic views of the Mediterranean Sea to enjoy the breeze when relaxing. Their architecture and design have been studied to give prominence to the terraces, which seek the light and breeze that the Costa del Sol provides. It has an unbeatable location; it is connected to the main roads leading to the Mediterranean motorway (AP-7), only 15 km from the airport and 24 km from the centre of Malaga and has views of the Mediterranean Sea.

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Benalmadena, Espagne
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