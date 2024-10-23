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Quartier résidentiel Villa Ana

Artola, Espagne
depuis
$3,98M
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14
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ID: 39224
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1215245310
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Village
    Artola

À propos du complexe

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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property. Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating. Heated swimming pool. Lift on all levels.

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Artola, Espagne
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