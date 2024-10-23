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Quartier résidentiel Capri Fase 3

Resinera Voladilla, Espagne
depuis
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ID: 39101
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1889459855
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Village
    Resinera Voladilla

À propos du complexe

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Exclusive apartment complex with Mediterranean essence located in the resin golf just 10 minutes from San Pedro de Alcantara, and 15 minutes from Puerto Banus. Surrounded by mountainous environment and 10 minutes from the beach. It guarantees maximum privacy and optimizes the use of sunlight. The interior spaces, spacious and perfectly distributed, stand out for their spaciousness and brightness. Thanks to the large terraces of the high-rise homes, the solariums of the penthouses and the private gardens of the first floor, the wonderful environment of the Costa del Sol is part of each home. On the exterior, the soft and singular lines blend with the landscape, generating a symbiosis between the buildings and the gardens. An integrating vision based on the premise that good architecture starts with respect and integration in its urban and natural context. Among the complete community facilities, special mention should be made of its two outdoor swimming pools, its coworking area, its fully equipped gymnasium and its sauna with shower area.

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Resinera Voladilla, Espagne
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