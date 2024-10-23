Quartier résidentiel Finca de Jasmine - Sky Villas

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Located in an idyllic setting close to Marbella, this innovative development combines the spaciousness of a traditional villa with the comfort and security typically offered by high-end apartments.
Each property has been carefully designed to maximize privacy, providing panoramic sea views from spacious terraces and bright interiors.
The villas are part of six boutique buildings, each strategically oriented to capture the stunning views of the region. Buildings 01 to 05 (Type 01) offer three individual Sky Villas each, while Building 06 (Type 02) contains two extraordinary residences.
Each residence occupies an entire floor or two, providing a sense of space rarely found in conventional apartments.
This architectural approach not only ensures uninterrupted views but also allows private elevator access directly to your home from your personal garage.
From the expansive ocean views to the thoughtful layouts, every facet has been designed to offer a new standard of sophistication.
With each home already boasting exceptional finishes, an optional pool on the terrace further enhances the sense of luxury. In addition, each property is equipped with its own secure garage and private elevator access, elevating both convenience and exclusivity.
If you envision a home that combines comfort, prestige and scenic beauty, look no further than Sky Villas, your invitation to experience elevated living at its finest.
Localisation sur la carte
Benahavis, Espagne
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour