Quartier résidentiel 7 Olas

Découvrez ce développement exclusif de 77 maisons développées sur la Costa del Sol, à Fuengirola. Appartements avec 2 et 3 chambres, dont 4 penthouses uniques. Conçu pour offrir un maximum de confort, toutes les maisons sont face à la mer et disposent de finitions de haute qualité. Les espaces communautaires du développement sont conçus pour répondre à tous vos besoins : * Piscine à débordement : Profitez d'une baignade avec vue panoramique sur la Méditerranée. * Coworking: Un espace idéal pour travailler de la maison avec tout le confort. * Gym et sauna: Maintenir votre bien-être physique sans quitter la maison. * Beach Club: Détendez-vous sur les lits balinais et profitez de l'espace barbecue dans un environnement privilégié. Situé dans la région de Las Lomas, la région la plus développée de Fuengirola, ce nouveau développement marque une étape importante dans cette région émergente. Il est situé à côté du Gran Parque de Las Lomas, un espace vert de plus de 30 000 m2 où vous pouvez marcher, faire du vélo, de l'exercice ou simplement profiter d'un environnement naturel unique. Investir dans ce développement est une excellente opportunité grâce à son emplacement privilégié et le boom dans la région de Las Lomas. Qu'il s'agisse d'une résidence permanente, d'une résidence secondaire ou d'un investissement très rentable sur la Costa del Sol, ce nouveau développement se distingue par son exclusivité et son potentiel d'appréciation. En outre, le développement offre un accès facile aux services essentiels, aux centres commerciaux et aux liaisons de transport, assurant une vie pratique et pratique à ses résidents. Située à Fuengirola, cette ville de la Costa del Sol est connue pour son style de vie dynamique, son climat chaud toute l'année et ses magnifiques plages. Il offre un large éventail d'activités de loisirs, restaurants, centres commerciaux et services, ainsi que d'excellentes liaisons de transport vers Malaga et Marbella, ce qui en fait une destination attrayante pour les résidents et les touristes. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette communauté exclusive dans un cadre imbattable.