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Quartier résidentiel Top Views

Benalmadena, Espagne
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ID: 39368
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2097975026
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Ville
    Arroyo de la Miel Benalmadena Costa
  • Adresse
    Calle Veleta

À propos du complexe

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Enjoy the best views of the bay from your terrace. We present a residential complex in a booming environment with great projection, surrounded by newly constructed buildings. Each home has been designed with the best orientation and high quality materials, offering an unbeatable opportunity to acquire a newly built home. The project consists of 32 homes, including penthouses and flats of 1, 2 and 3 bedrooms, with panoramic views of the bay of Benalmádena. The penthouses have terraces of 100m², offering spectacular views. Our priority is you and your quality of life. That's why we have created functional and stylish homes with sea views, south facing and terraces of 20m² on average, covered and uncovered on the ground floor. Swimming pools designed to offer a relaxed lifestyle in a dream location. Spacious green areas for the whole family to enjoy. Children's area with a playground where the little ones can have fun in safety. Garages with two parking spaces included in each home, in a space where you can take care of your car. Acoustic screen that minimises outside noise thanks to its sound-absorbing surface that absorbs reflected sound. Fully equipped gymnasium overlooking the bay, ideal for keeping in shape. Enjoy a refreshing swim in your pool and stay active with the gym and green areas designed for your wellbeing.

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Benalmadena, Espagne
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