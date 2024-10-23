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Quartier résidentiel Aloha Forest

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$1,41M
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13
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ID: 39437
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 992747618
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara

À propos du complexe

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This exclusive new-build residential development near Marbella's Golden Mile offers luxury 2- and 3-bedroom apartments, penthouses, and duplex penthouses in a gated community. Designed by the Vasari Group and located next to the prestigious Aloha Golf Club and Aloha International School, this project offers stunning views of La Concha Mountain and the Mediterranean Sea. Built in two phases, the first comprises just 16 homes in two low-rise buildings with communal pools and concierge services. Some ground-floor units offer customizable garden spaces, first-floor apartments boast spacious terraces, and the penthouses offer the ultimate luxury with private pools. Backed by a beautiful mountain forest, this natural retreat offers tranquility and easy access to Marbella and Puerto Banús. Surrounded by numerous golf courses, beautiful beaches, international schools, sports facilities, shops, and supermarkets, it offers the privacy and convenience of a prime location.

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San Pedro Alcantara, Espagne
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