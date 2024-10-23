Quartier résidentiel Las Mesas Sea Suites

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New project consisting of only 30 luxury apartments and penthouses located in the heart of Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol.
The city is characterized by a sublime combination: on one side, the traditional white walls typically found in Andalusia and the cobblestone streets of the old town; on the other, the extensive promenade lined with wide, unspoiled beaches dotted with beach bars and seaside restaurants.
Options of 2 and 3 bedrooms are available, with each unit featuring generous terraces with glass railings, perfectly extending the living space to the picturesque exterior. The properties are bright and spacious, with a living/dining area and a fully equipped open-plan kitchen that enhances the feeling of space, creating more comfortable and elegant areas.
The bedrooms are designed to be spacious and comfortable, ensuring the best rest. Each room is equipped with built-in wardrobes, providing ample storage space and a sleek, organized appearance. The master bedrooms feature en-suite bathrooms, adding an extra touch of luxury and comfort.
The properties include parking spaces and a storage room.
The common areas of this project are numerous and include a fully equipped gym, co-working center, Turkish bath, sauna, and swimming pool.
Modern facilities include a digital parcel delivery area, elegantly designed lobbies with video intercom systems, and elevators adapted for reduced mobility.
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour