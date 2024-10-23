  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel Vitae Villas Villa I5

Quartier résidentiel Vitae Villas Villa I5

Benahavis, Espagne
depuis
$5,01M
;
5
Laisser une demande
ID: 39331
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 508193478
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis
  • Adresse
    Camino de Montemayor

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Experience Luxury in Harmony with Nature Discover this stunning villa in the exclusive Monte Mayor area — a true architectural icon seamlessly integrated into the natural surroundings. Its boomerang-inspired design gracefully follows the contours of the mountainous terrain, offering unmatched panoramic views of the surrounding peaks and the coastline. Every space is thoughtfully designed to provide a unique living experience: complete privacy, spaciousness, and a constant connection to nature. Clean architectural lines and refined interior details combine style, comfort, and functionality to create a truly inspiring home. Built with high-quality materials and a sustainable mindset, the villa features green roofs and optional solar energy, achieving the perfect balance between luxury, contemporary design, and environmental consciousness.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Victoria Hills
Benagalbon, Espagne
depuis
$455,060
Quartier résidentiel Santa Amalia
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Residencial Coto Homes
Mijas, Espagne
depuis
$364,048
Quartier résidentiel Top Views
Benalmadena, Espagne
depuis
$540,384
Quartier résidentiel EVERGREEN HOMES
Mijas, Espagne
depuis
$882,816
Vous regardez
Quartier résidentiel Vitae Villas Villa I5
Benahavis, Espagne
depuis
$5,01M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Afficher tout Quartier résidentiel Zenity Indigo
Quartier résidentiel Zenity Indigo
Estepona, Espagne
depuis
$733,784
This excellent premium promotion with terraces and sea views offers a total of 33 homes with 2, 3, and 4 bedrooms developed in a low-rise building to maintain greater aesthetics and privacy tailored to your needs in one of the best areas of Estepona. The residences feature spacious interiors…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Afficher tout Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Quartier résidentiel The Meadows Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$739,472
New project in La Cala Resort consisting of frontline golf townhouses with panoramic views of the resort and the valley of Mijas. Southwest facing. The properties are distributed over 3 levels in a private urbanization with communal pool and gardens. This project is based on a private basem…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Organic I
Quartier résidentiel Organic I
Quartier résidentiel Organic I
Quartier résidentiel Organic I
Quartier résidentiel Organic I
Afficher tout Quartier résidentiel Organic I
Quartier résidentiel Organic I
Alhaurin de la Torre, Espagne
depuis
$955,626
New development of semi‑detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi‑detached houses with private garden and swimming pool, located in the well‑established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximise spac…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications