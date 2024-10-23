Quartier résidentiel Seven Diamonds

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Located in the golden triangle of the Costa del Sol, in the Atalaya area of Estepona, just 8 minutes from Puerto Banús.
Thanks to its privileged location, it is the perfect place for golf lovers, situated next to Atalaya Golf & Country Club, as well as for those who love the lifestyle and leisure of the Costa del Sol.
This residential complex feature two types of homes, all independent from one another: two villas with 4 bedrooms and 5 bathrooms, and five villas with 3 bedrooms and 3 bathrooms. Each villa includes a basement for parking, spacious gardens with a private pool, and a solarium with pre-installation for a jacuzzi. The properties also have expansive gardens, a private pool, a jacuzzi on the solarium, and a basement for parking with space for 2 cars, except for one of the villas which will have surface parking.
From the solarium of the villas, you can see the Mediterranean Sea on the horizon. Less than 10 minutes away, you can visit the beaches of Saladillo and Guadalmansa for a refreshing swim or to enjoy a cocktail at the beach bar. Also, within less than 10 minutes, you will find one of the most renowned and luxurious marinas in Europe, Puerto Banús.
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour