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Quartier résidentiel Rayos del Sol Apartments

Mijas, Espagne
depuis
$648,460
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20
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ID: 39315
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 157468063
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas
  • Adresse
    Calle Aralia, 10

À propos du complexe

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Discover a new residential complex in a beautiful location in Mijas, Spain, where only 36 apartments are available, ensuring an atmosphere of privacy and tranquility. Each apartment offers stunning sea views. The infrastructure of this urbanization is designed to provide everything necessary for comfortable living: it includes a secure area, natural and landscape design, and swimming pools for both adults and children. Additionally, there is a gym with panoramic views, a golf course, a pétanque area, and a children's playground equipped with games for the little ones. All apartments come with fully equipped kitchens featuring high-quality appliances, a breakfast bar, and a washing machine already installed. The bathrooms are also equipped with modern fixtures and quality bathtubs. The master bedroom includes an en-suite bathroom, and all bedrooms have fitted wardrobes. The floors, walls, and ceilings integrate perfectly with the surrounding environment. Relax in an atmosphere of absolute tranquility, as the apartment area where this urbanization is located is set apart from urban life and has constant 24-hour surveillance. The complex is situated just 700 meters from the coast, near the promenade, surrounded by an excellent selection of restaurants, shopping centers, marinas, and some of the best golf courses in the world.

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Mijas, Espagne
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