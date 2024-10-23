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Quartier résidentiel Terrazas de Cortesin - Bon Air

Casares, Espagne
depuis
$664,956
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20
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ID: 39070
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2050742637
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

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Nouveau projet résidentiel à Finca Cortesín Ce projet passionnant propose 44 maisons de deux et trois chambres, réparties entre appartements, penthouses et maisons de ville, situées sur une colline avec vue spectaculaire sur la mer et les montagnes, à côté du golf Finca Cortesín. Ce développement garantit une qualité de vie exceptionnelle, vous permettant de profiter d'une tranche de paradis sur terre et de vivre dans l'un des endroits les plus recherchés du sud de l'Espagne et de l'Europe. Entouré d'options de loisirs et d'équipements, vous pourrez flâner et profiter de Puerto Banús à seulement 30 minutes, ou explorer l'Estepona rénové, qui conserve le charme d'un village côtier typique avec sa marina. Vous serez également près de La Duquesa et du port exclusif de Sotogrande, connu pour ses excellents restaurants et sa culture maritime, ainsi que pour ses activités comme le polo, l'équitation et le golf. Les plages s'étendant d'Estepona à Sotogrande offrent des kilomètres de sable parsemés de charmants chiringuitos, offrant des trésors cachés sans fin à découvrir. L'emplacement est idéal, favorisant une architecture de vastes espaces ouverts qui capturent le soleil andalou à toutes les heures de la journée, avec des chambres fraîches en été et de larges terrasses parfaites pour profiter du soleil, du paysage et de la vie en plein air.

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Casares, Espagne
Loisirs

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