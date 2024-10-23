  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Quartier résidentiel Edificio Lúxor

Quartier résidentiel Edificio Lúxor

Fuengirola, Espagne
depuis
$324,230
;
13
Laisser une demande
ID: 39538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1037105021
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Nueva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
New exclusive development in the heart of Fuengirola. Just 150 metres from the beach. We present an elegant new-build project with only 8 homes, redefining the Mediterranean lifestyle in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. Located on a quiet pedestrian street in the heart of Fuengirola, this exclusive boutique building combines contemporary design, comfort and an unbeatable location. Just 150 metres from the promenade and the beach, the development is surrounded by everything you need to enjoy everyday life without the need for a car: local shops, restaurants, leisure areas, supermarkets, pharmacies, schools and all essential services. In addition, it has excellent public transport connections and direct access to the motorway, making it easy to travel in and out of the city. Thanks to its orientation and privileged location, this development guarantees a warm climate all year round and a relaxed and exclusive lifestyle in one of the sunniest destinations on the Costa del Sol. The building offers a total of 8 carefully designed flats with high-quality finishes, air conditioning and fully equipped kitchens. The homes stand out for their functional layouts, open and bright spaces, and modern design focused on comfort and well-being. The penthouses have large private solariums, ideal for sunbathing, creating a chill-out area or enjoying outdoor gatherings with views of the Mediterranean sky. Their contemporary design and top-quality materials guarantee an elegant and welcoming atmosphere in every corner.

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$521,044
Quartier résidentiel HORIZON VIEWS
Manilva, Espagne
depuis
$431,738
Quartier résidentiel Vanian Views
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$646,185
Quartier résidentiel Terra Nova Hills
Ojen, Espagne
depuis
$1,19M
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$715,340
Vous regardez
Quartier résidentiel Edificio Lúxor
Fuengirola, Espagne
depuis
$324,230
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Afficher tout Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Quartier résidentiel Villa Metta - STUPA
Mijas, Espagne
depuis
$2,16M
Nous présentons fièrement le dernier ajout à notre collection exclusive. Cette villa orientée sud offre une vue panoramique à couper le souffle et combine une technologie de pointe avec un design contemporain, maximisant la lumière du soleil, l'intimité et les vues. La villa vous accueille …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Afficher tout Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Quartier résidentiel Mijas Sea Views
Mijas, Espagne
depuis
$612,852
New incomparable residential complex, made up 2- and 3-bedroom apartments, including six exclusive Garden Apartments, as well as luxurious penthouses with jacuzzi and panoramic terraces. They boast of the most coveted orientation in the Costa del Sol (southwest) and of a privileged location …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Afficher tout Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Quartier résidentiel Be Grand El Limonar
Malaga, Espagne
depuis
$2,73M
An exclusive luxury housing project in one of the most prestigious areas of Malaga, El Limonar. It is made up of five buildings designed to the highest standards. The complex offers 1, 2, 3 and 4 bedroom homes, all with magnificent facilities. Located between Paseo de Salvador Rueda and Ca…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications