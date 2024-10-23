  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Alhaurin de la Torre
  4. Quartier résidentiel Organic II

Quartier résidentiel Organic II

Alhaurin de la Torre, Espagne
depuis
$830,655
;
7
Laisser une demande
ID: 39570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 598761681
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Valle del Guadalhorce
  • Ville
    Alhaurin de la Torre
  • Adresse
    Calle Rigoberta Menchu

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
New development of semi-detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi-detached homes with private gardens and a pool, located in the established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximize space, natural light, and functionality, in a well-connected setting, close to all amenities and with direct access to the highway. Málaga Airport is approximately 15 minutes away, and the city center is about 25 minutes away. KEY FEATURES - Approx. 230–250 m² of floor space (including basement) - Lots of approx. 255 m² - 3 bedrooms - 3 bathrooms - Open-concept living, dining, and kitchen area - Private garden, pool (18 m² water surface), and covered porch - Basement level with open-concept space and full bathroom LAYOUT - Main floor: Entryway, spacious open-concept living-dining area with integrated kitchen, guest restroom, and direct access to the porch, garden, and private pool. Option to add an additional bedroom. - Upper floor: 3 bedrooms and 2 bathrooms. Master bedroom with en-suite bathroom and walk-in closet area. Secondary bedrooms with built-in closets and access to outdoor space. - Basement: Spacious open-concept area with natural light and full bathroom, ideal as a home theater, gym, office, or separate guest area. EXTERIORS - Private pool (saltwater system) - Garden and covered porch with pergola - Outdoor parking space on the property SPECIFICATIONS - Exterior aluminum window and door frames with thermal break and double glazing - Porcelain tile flooring throughout and slip-resistant finishes outdoors - Fully equipped bathrooms with modern fixtures and accessories - Aerothermal system for hot water - Pre-installation for ducted air conditioning - Pre-installation for electric vehicle charging station

Localisation sur la carte

Alhaurin de la Torre, Espagne
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$528,428
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$4,34M
Quartier résidentiel Essence Residence Fase 2
Bel Air, Espagne
depuis
$921,496
Quartier résidentiel Core Higueron Fase II
Benalmadena, Espagne
depuis
$796,241
Quartier résidentiel The Oak 48
Estepona, Espagne
depuis
$466,436
Vous regardez
Quartier résidentiel Organic II
Alhaurin de la Torre, Espagne
depuis
$830,655
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel South Sand
Quartier résidentiel South Sand
Quartier résidentiel South Sand
Quartier résidentiel South Sand
Quartier résidentiel South Sand
Afficher tout Quartier résidentiel South Sand
Quartier résidentiel South Sand
Estepona, Espagne
depuis
$904,432
Exclusive development of homes with 1, 2, 3, and 4 bedrooms, featuring spacious terraces and common areas that will allow you to enjoy all the comforts in Estepona, with outdoor pools to make the most of the wonderful climate of the Costa del Sol and indoor pools for swimming during the wint…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Afficher tout Quartier résidentiel Vista Lago
Quartier résidentiel Vista Lago
Benahavis, Espagne
depuis
$7,96M
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Afficher tout Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Quartier résidentiel Lakün Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$521,044
This exclusive residential complex redefines the concept of home, offering its residents an experience comparable to that of a five-star hotel. Designed to provide maximum comfort, it integrates innovative spaces, top-level amenities and exceptional services. Strategically located between F…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications