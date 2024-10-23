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Quartier résidentiel EVERGREEN HOMES

Mijas, Espagne
depuis
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ID: 38940
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1983575946
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

À propos du complexe

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Evergreen Homes is a gated residential complex with 80 townhouses of 3 and 4 bedrooms. With a modern design, it blends in with its natural surroundings. The south and south-west orientation of the homes allows you to enjoy the Mediterranean coast.

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Mijas, Espagne
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