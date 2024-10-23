  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$747,540
;
23
ID: 27940
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    L'année de construction
    2025
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola

Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodités sociales, son atmosphère animée et sa beauté naturelle.

La résidence est située dans une zone parfaite près des villes de Fuengirola et de Benalmadena. La région offre toutes les conditions idéales pour s'installer, avec quelque chose pour les personnes de tous les groupes d'âge. La région est également très prisée des investisseurs qui souhaitent acheter une maison de vacances dans la Costa del Sol. Les appartements à Malaga Fuengirola se trouvent à 5 minutes en voiture de la plage, 10 minutes en voiture du centre-ville de Fuengirola, 15 minutes en voiture de l'aéroport international de Malaga et 20 minutes en voiture du centre-ville de Marbella.

La résidence sécurisée présente une architecture moderne et un design de bonne qualité. Le projet accorde une importance primordiale à la sécurité et à l'intimité des résidents. La résidence dispose d'un jardin magnifiquement aménagé, une salle de sport, un espace de travail, une piscine extérieure, un espace de bronzage, un SPA, une piscine intérieure chauffée, un sauna, un jacuzzi et un bain turc.

Les appartements spacieux de la résidence sont répartis dans différents blocs de trois étages. Les terrasses des appartements offrent de magnifiques vues sur la mer. Les espaces intérieurs des appartements sont équipés de climatiseurs, de systèmes de chauffage au sol dans les salles de bain, de systèmes de maison intelligente et de cuisines équipées. Les appartements sont conçus selon un concept ouvert et offrent un maximum d'espaces d'utilisation. Le projet offre un service de conciergerie pour un style de vie confortable. Les résidents bénéficieront de services de maintenance, de conception, de transfert, de location de voitures et de gestion d'événements à volonté.


AGP-00732

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
