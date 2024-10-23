Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola

Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola

Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé fait de la région une résidence idéale pour les personnes.

Le projet est un emplacement avantageux avec les commodités quotidiennes à une courte distance. De plus, un centre commercial situé dans la région offre une pharmacie, un supermarché et un restaurant. Les appartements à vendre à Fuengirola sont à 5 minutes de la plage le plus proche et de la gare qui relie Malaga et Fuengirola. Les appartements sont également à 10 minutes du centre de Fuengirola, 20 minutes du centre de Marbella et 15 minutes en voiture de l'Aéroport International de Malaga.

Le projet a une conception unique qui intègre les zones communes à la végétation pour protéger l'intimité. Les espaces communs du projet comprennent une salle de sport, un centre d'affaires, une piscine extérieure et un solarium. Les résidents peuvent également bénéficier de piscines, courts de tennis, SPA avec piscine chauffée, sauna, jacuzzi, bain turc et club de sport avec services de massage.

Il existe différents types d'appartements en fonction du nombre de chambres. Les appartements au design élégant offrent de magnifiques vues sur la mer depuis leurs grandes terrasses. Les appartements spacieux et lumineux sont équipés de la climatisation, du chauffage au sol électrique dans les salles de bains, d'un système de maison intelligente et de cuisines entièrement équipées. Des services de conciergerie sont également disponibles pour les résidents, notamment des services d'entretien et de réparation, d'organisation d'événements, de design d'intérieur, de gestion de location et de location de voitures. Chaque appartement dispose d'un parking pour 2 voitures et d'un cellier. De plus, une pré-installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique sera également prévue pour les appartements.

AGP-00528