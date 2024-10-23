Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larges avenues et sa proximité avec la mer créent une atmosphère côtière détendue, tout en étant proche des destinations les plus prestigieuses de Marbella. Avec un esprit communautaire présent toute l'année, une excellente gastronomie et des connexions faciles, le quartier offre un cadre de vie idéal.

Depuis les appartements à vendre à Marbella Malaga, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : la plage est à moins d'1 km, Puerto Banús à un peu moins de 3 km, le centre-ville de Marbella à environ 9 km et l'aéroport international de Malaga à seulement 48 km.

L'extérieur du complexe est conçu pour favoriser le bien-être et les liens sociaux. Il dispose d'une piscine à débordement panoramique sur le toit offrant une vue imprenable, d'une piscine paisible au rez-de-jardin et de jardins paysagers de style méditerranéen encadrant les espaces communs. Chaque détail, des spacieuses terrasses ensoleillées aux élégants espaces de réception et de conciergerie, met l'accent sur la détente, la convivialité et la vie contemporaine en bord de mer.

L'intérieur des appartements se distingue par son design moderne, fonctionnel et sophistiqué. Des espaces ouverts et spacieux, une lumière naturelle abondante et une intégration harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs créent une atmosphère fraîche et accueillante. Chaque appartement est soigneusement conçu pour maximiser le confort, alliant lignes épurées et finitions élégantes pour un équilibre parfait entre style et praticité.

AGP-01010