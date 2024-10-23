  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

Marbella, Espagne
depuis
$853,490
;
21
Laisser une demande
ID: 27595
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Marbella

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larges avenues et sa proximité avec la mer créent une atmosphère côtière détendue, tout en étant proche des destinations les plus prestigieuses de Marbella. Avec un esprit communautaire présent toute l'année, une excellente gastronomie et des connexions faciles, le quartier offre un cadre de vie idéal.

Depuis les appartements à vendre à Marbella Malaga, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : la plage est à moins d'1 km, Puerto Banús à un peu moins de 3 km, le centre-ville de Marbella à environ 9 km et l'aéroport international de Malaga à seulement 48 km.

L'extérieur du complexe est conçu pour favoriser le bien-être et les liens sociaux. Il dispose d'une piscine à débordement panoramique sur le toit offrant une vue imprenable, d'une piscine paisible au rez-de-jardin et de jardins paysagers de style méditerranéen encadrant les espaces communs. Chaque détail, des spacieuses terrasses ensoleillées aux élégants espaces de réception et de conciergerie, met l'accent sur la détente, la convivialité et la vie contemporaine en bord de mer.

L'intérieur des appartements se distingue par son design moderne, fonctionnel et sophistiqué. Des espaces ouverts et spacieux, une lumière naturelle abondante et une intégration harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs créent une atmosphère fraîche et accueillante. Chaque appartement est soigneusement conçu pour maximiser le confort, alliant lignes épurées et finitions élégantes pour un équilibre parfait entre style et praticité.


AGP-01010

Localisation sur la carte

Marbella, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,25M
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$467,360
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$612,159
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$395,549
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$450,878
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Espagne
depuis
$467,360
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Appartements de 2 ou 3 Chambres Vue Océan à Dehesa de Campoamor Costa Blanca Niché dans la partie surélevée de Dehesa de Campoamor, à proximité immédiate du port de plaisance et des célèbres plages de Cala de Campoamor et Platja de La Glea, ce complexe résidentiel présente une charmante esca…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$453,233
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
234,268 – 363,764
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
328,447 – 457,942
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications