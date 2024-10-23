Complexe résidentiel Camporrosso Towers Complexe résidentiel moderne en bord de mer à Calpe

Complexe résidentiel moderne proposant des appartements de deux et trois chambres, situé au cœur de Calpe, en première ligne de mer, au pied de l’emblématique Peñón de Ifach. Le projet associe architecture contemporaine, nature et art de vivre méditerranéen.

Des tours élégantes et lumineuses s’intègrent harmonieusement dans le paysage. Les appartements spacieux avec terrasses panoramiques offrent des vues exceptionnelles sur la mer, la lagune et les montagnes de la Costa Blanca, avec une abondance de lumière naturelle.

Pensé pour le confort et la qualité de vie, le complexe dispose d’espaces verts paysagers, d’une piscine, d’une salle de sport, d’un espace de coworking, de terrains de padel, de zones de détente et d’espaces communs.

Les équipements dédiés au bien-être comprennent des espaces de yoga, pilates et calisthénie, un pool bar, des aires de jeux pour enfants et un club enfants, créant un cadre idéal pour un mode de vie actif et équilibré.