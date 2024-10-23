  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura

Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$323,738
;
40
ID: 27854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Guardamar del Segura

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura

Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique région sud de la Costa Blanca. Ce développement présente une excellente opportunité de posséder un appartement à Guardamar del Segura, doté d'équipements sociaux de premier ordre dans un cadre prestigieux. Les services essentiels, notamment les supermarchés, les bars, les restaurants et diverses activités de loisirs et sportives, sont facilement accessibles en quelques minutes en voiture.

Ces appartements à vendre à Guardamar del Segura offrent un accès facile aux commodités essentielles et au magnifique parc naturel de La Mata, ce qui les rend parfaits pour les amateurs de randonnée et de vélo. Ils se trouvent également à seulement 10 minutes en voiture des plages à couper le souffle de Guardamar, à 38 km de l'aéroport d'Alicante et à 80 km de l'aéroport de Murcie.

Cette résidence moderne offre à ses résidents l'accès à la grande piscine commune, aux jardins luxuriants et à l'aire de jeux pour enfants ainsi qu'au parking souterrain.

À l'intérieur de ces appartements modernes, vous disposez de deux ou trois chambres doubles spacieuses avec placards selon le modèle, de deux salles de bains dont une attenante à la chambre principale, d'une cuisine ouverte équipée et d'un coin repas, et d'un grand salon. avec des fenêtres de style français qui laissent entrer suffisamment de lumière naturelle.


ALC-00932

Localisation sur la carte

Guardamar del Segura, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

