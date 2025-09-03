Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Terrasse

Bungalows avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow Supprimer
Tout effacer
12 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nouveau complexe de bungalows à Finestrat-Benidorm, l’un des meilleurs endroits pour vivre s…
$442,157
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Appartements de 3 chambres au dernier étage ou au rez-de-chaussée près de la mer à Benidorm.…
$406,013
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 195 m²
COMPLEXE RÉSIDENTIEL DE LUXE NOUVELLEMENT CONSTRUIT AVEC VUE SUR LA MER À FINESTRAT Nouveau…
$484,483
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Bungalow 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Bungalow confortable dans le centre d’Albir à vendre et  prêt à emménager . Situé dans l’urb…
$506,286
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Bungalow 4 chambres dans Altea, Espagne
Bungalow 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Nombre d'étages 3
Unique Opportunity – Bank Sale – Villa in Altea Hills, Alicante – €555,000! Location: …
$648,235
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
18 maisons de luxe avec vue panoramique à Balcón de Finestrat. Maisons avec terrasse de 2 ou…
$510,942
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Nouveau complexe de bungalows à Finestrat-Benidorm, l’un des meilleurs endroits pour vivre s…
$453,795
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
18 maisons de luxe avec vue panoramique à Balcón de Finestrat. Maisons avec terrasse de 2 ou…
$452,748
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Bungalow - nouvelle construction à Finestrat. Chaque maison dispose de 2 chambres + 2 salles…
$413,176
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,36M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nouveau complexe à Finestrat, composé de seulement 20 propriétés de luxe, toutes avec piscin…
$355,180
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller