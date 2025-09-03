Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Bungalows à vendre en la Marina Baixa, Espagne

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nouveau complexe à Finestrat, composé de seulement 20 propriétés de luxe, toutes avec piscin…
$355,180
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

