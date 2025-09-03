Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en la Marina Baixa, Espagne

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow Supprimer
Tout effacer
12 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$195,147
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 179 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 86 m2.New Build.There is commu…
$227,689
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$201,085
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$201,655
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,36M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller