Village de chalets Hrustalnaa Gavan

Crystal Harbor - cottage atmosphérique de Sea View format sur la 1ère ligne du lac Komsomolskoye



C'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou en bateau, profiter de la méditation sur la plage dans une baie tranquille, réconforter votre corps et votre esprit en plongeant dans les eaux rafraîchissantes de la baie tôt le matin, ou terminer la journée en contemplant un coucher de soleil pittoresque sur le lac de la fenêtre de votre chambre - chaque jour peut être passé d'une nouvelle manière.



Espace d'inspiration



Crystal Harbor est situé dans le quartier Priozersky de la région de Leningrad. Le sentier de Saint-Pétersbourg le long de la pittoresque route de Sortavala à la beauté unique de l'isthme carélien prendra un peu plus d'une heure.



Grandes zones forestières de 16 à 43 acres et une maison précieuse près du lac avec son propre accès au rivage - un rêve qui viendra à la vie dans le "Crystal Harbor"



Créer un jardin fleuri et un étang décoratif sur le site ou transformer de façon créative le paysage naturel, construire une maison selon le projet de l'auteur ou équiper une zone de mini-golf - que voulez-vous?



Dans le format de chambre d'un village de chalets, vous vous sentirez parmi les vôtres – connaissez et faites confiance aux 10 familles qui vivent à proximité, et avez toujours un espace personnel pour la détente et l'inspiration.



Nature unique



Mer Format de vue sur la rive du lac Komsomol est seulement l'un des avantages d'un village de chalet. Les parcelles sont dominées par un ensemble de bouleaux suspendus et d'espèces d'arbres conifères. Et le long de la frontière nord du territoire s'étend la forêt de pins, que vous adorerez pour l'air pur parfumé et le chant étonnant des oiseaux locaux.



Confort et sécurité



Le temps sera parfait. Le territoire du village de chalets sera clôturé, et son périmètre est sûr et fermé des invités non invités - l'accès au "Crystal Harbor" sera seulement pour les résidents. Les communications et les routes seront construites vers les sites.



Si vous avez besoin de quelque chose, alors dans les colonies à proximité vous trouverez l'infrastructure sociale nécessaire: les épiceries dans les villages de Krasnoarmeysk et Solovyovka, les restaurants et les centres de divertissement à Losevo, les pharmacies dans le village de Gromovo, ainsi que les jardins d'enfants et les écoles.