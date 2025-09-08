Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bord du lac Maisons à vendre en Lisbonne, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
6 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Belem, Portugal
Duplex 3 chambres
Belem, Portugal
Chambres 3
Surface 238 m²
Appartement neuf 3 chambres dans le complexe résidentiel Bel é m Riverside Complexe est situ…
$1,35M
Duplex 3 chambres dans Lisbonne, Portugal
Duplex 3 chambres
Lisbonne, Portugal
Chambres 3
Surface 170 m²
Torre S ã o Rafael situé dans l'est de Lisbonne, Parque das Na ç õ es, qui a été construit e…
$1,28M
Villa 5 chambres dans Alcantara, Portugal
Villa 5 chambres
Alcantara, Portugal
Chambres 5
Surface 292 m²
Maison avec 5 chambres, neuf, 292 m2 (surface totale), avec un terrain de 102 m2 et 3 places…
$2,85M
Duplex 1 chambre dans Marvila, Portugal
Duplex 1 chambre
Marvila, Portugal
Chambres 1
Surface 99 m²
Duplex Loft avec 1 chambre, 99 m2 avec parking et terrasse de 5 m2, dans un nouveau bâtiment…
$606,746
Duplex 3 chambres dans Belem, Portugal
Duplex 3 chambres
Belem, Portugal
Chambres 3
Surface 238 m²
Spacieux appartement de deux étages 238 m2 avec grande terrasse et vue imprenable sur la riv…
$1,35M
Duplex 4 chambres dans Lisbonne, Portugal
Duplex 4 chambres
Lisbonne, Portugal
Chambres 4
Surface 310 m²
Ces appartements sont très bien situés dans un bâtiment sur les rives de la rivière, apparte…
$2,06M
